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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ريتا حرب عن زواجها وإنجابها وطلاقها في عمر صغير: "خلصت كله بدري"

ريتا حرب
ريتا حرب

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إنها تزوجت مبكرًا وتسرعت في حياتها، موضحة أنها لا تحب الزواج المبكر ولكن هناك العديد من الأشخاص الذي يعارضونها في هذا الرأي، ولكن ترفض الزواج المبكر من وجهة نظرها.

وتابعت "حرب" البالغة من العمر 45 عاما، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: «أنا خلصت كل حاجة بدري.. اتجوزت وأنجبت واطلقت في عمر صغير»، مشددة على أنها تحب أن يعيش الإنسان كل وقت في حياته ويعطيه حقه، ولكنها قطعت العديد من المراحل.

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وأوضحت أنها على المستوى العملي والفني أعطت كل مرحلة في حياتها وقتها الخاص، كما أن كل مرحلة في حياتها المهنية كانت تمهيد للمرحلة الثانية والنجاح المقبل، منوهة بأن لديها عدة مواهب واستثمرتها بطريقة خفيفة وصحيحة وكان سبب نجاح، مشددة على أن كل الأعمال التي قامت بها جميعها صحيحة وجيدة.

ريتا البالغة من العمر 45 سنة مع بنتيها

وأشارت الفنانة التي لديها بنتين إلى أنها أحبت كل الأعمال التي شاركت فيها وكل المهن التي مارستها، مشددة على أنها تحب الإعلان والإعلام ايضًا والتمثيل، ولكن تشعر بنفسها بالتمثيل وأنها تمثل أدوارا مختلفة وهي ما يشبه شخصيتها الحقيقية.

من هي ريتا حرب

إعلامية وعارضة أزياء وممثلة لبنانية مواليد 23 أكتوبر 1979 بدأت حياتها المهنية عارضة أزياء، وبعدها انتقلت إلى روما وخضعت لدورات تدريبية مكثفة قبل أن تعود إلى بيروت وتجد فرصتها الحقيقية إعلامية في باقة قنوات أوربت. اشتهرت من خلال عدة برامج منها (سهار بعد سهار، عيون بيروت، أزياء).

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