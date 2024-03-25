الإثنين 25/مارس/2024 - 07:59 م 3/25/2024 7:59:06 PM

نقابة الصيادلة بالإسكندرية أميز النقابات المهنية على مستوى الجمهورية بلا مبالغة، أصبحت مؤسسة ضخمة متحركة تعمل كخلية نحل، وسر وصفتها ونجاح خلطتها وصنعتها دائمًا فى المقدمة والريادة وذلك لإنتهاجها الفكر العصرى فى إدارة المؤسسات بشكل علمى ومدروس، بالإضافة إلى الاحترافية على أرض الواقع، فضلًا عن علاقتها بأكبر المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، ويستطيع الصيدلى من خلال النقابة الحصول على الدبلومة وماجستير إدارة الأعمال وإدارة الجودة ومكافحة العدوى، وكذلك تعمل النقابة على ترقية الآلاف من الصيادلة العاملين بالحكومة بالمناصب الإدارية العليا من خلال برنامج تنفذه النقابة.

كل ذلك بفضل جهود الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب الصيادلة بالإسكندرية، الذى نجح فى نقل النقابة إلى مكانة دولية وحبه للمهنة وأعضاء النقابة، مع العلم أن النقابة تعمل على التطوير المهنى وتقدم الخدمات الإجتماعية لأسرة الصيدلى وهى الوسيط القانونى للصيادلة، وتوفر برامج فى اقتصاديات الدواء واقتصاديات الصحة وبرامج الموارد البشرية، ولديها أكبر منظومة فى الخدمات الضريبية والتأمينات، وتنظم حفلات بشكل دورى مثل حفلات المعاشات و إفطارات رمضان والتى تقام بنادى الشاطئ والذى نجح الدكتور أنسى الشافعى فى انتزاعه من المغتصبين واسترداده بالعمل الشامل والكفاح الطويل حتى يرى الصيادلة نادى الشاطئ واقعًا.

ناهيك أن النقابة تمد يدها للمجتمع المدنى وتهدف إلى خدمة المجتمع بالتعاون مع المنظمات الحكومية من خلال تنظيم قوافل طبية بشكل أسبوعى مع محافظة الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية والجامعة والمنطقة الشمالية العسكرية وغيرهم من المؤسسات المهمة.

واشتركت النقابة فى جميع المبادرات الصحية الرئاسية مثل برنامج الآلف الذهبية ومتابعة الأمهات وتوعيتهم بأهمية وقيمة أول ألف يوم فى حياة الطفل، وكذلك لم تنسى النقابة محنة الشعب الفلسطينى وأرسلت كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية تجاوبًا مع دعوة رئيس الجمهورية.

حقيقة أصبحت النقابة مثالية وبيتًا وعائلة للصيادلة وحصنًا أمينًا لكل من يلجأ إليها أو يتعرض لمشكلة أو محنة، فعلى الفور يجد النقيب المثالى أنسى الشافعى فى الخدمة سواء بالتليفون أو بالمقابلة فى مكتبه.

هذا هو العمل النقابى النموذجى لأى نقابة مهنية تسعى لخدمة أعضائها وتعمل على تطوير أداء الصيدلى وتعليمه وترقيته فى عمله ورعاية أسرته فضلًا عن الخدمات الترفيهية وخدمات نادى الشاطئ الذى دخل مرحلة جديدة من التطوير ليضاهى أكبر أندية الإسكندرية الشاطئية.

أتمنى من جميع النقابات المهنية أن تحتذى حذو نقابة الصيادلة، وأتمنى من جميع النقباء حذو نجاح أنسى الشافعى وهو الشخصية المتواضعة والمحبوبة لجموع الصيادلة، ومساعدته الغير عادية للصيادلة الراغبين فى العمل بالخارج وتسهيل مهام سفرهم، وأحياناً جلب عقود عمل لهم.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية

