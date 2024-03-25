شوماخر: الونسو المرشح الأكبر للانضمام إلى ريد بول

بات الأسباني فرناندو الونسو سائق فريق استون مارتن لسباقات الفورميلا وان هو المرشح الاول للانتقال لفريق ريد بول بطل العالم لسباقات الفورميلا وان في الموسم المقبل.

وكانت انباء قد أكدت عزم فريق ريد بول التعاقد مع سائق جديد حال رغبة ماكس فيرستابين سائق الفريق وبطل العالم الذي يمتد تعاقده مع ريد بول حتى عام ٢٠٢٨ مغادرة الفريق في الموسم المقبل وايضا عدم تحديد مستقبل السائق الثاني لريد بول ريكاردو بيريز الذي ينتهي تعاقده مع ريد بول بنهاية الموسم الحالي .

وفي تصريحات صحفية أكد رالف شوماخر نجم سباقات الفورميلا وان السابق و أحد اهم المقربين من فريق ريد بول ان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول يعد احد اكبر المعجبين بالأسباني فرناندو الونسو بطل العالم السابق في أربعة مواسم وبالتالي فالونسو هو بالفعل اكبر المرشحين للانضمام إلى ريد بول لكن يظل الأمر حتى الان مجرد شائعات.

وأشار رالف شوماخر لدى ريد بول هدف محدد هو التعاقد مع سائق صاحب خبرة يحصد انتصارات بشكل مباشر وهو ما يتوفر مع الونسو - ٤٢ عاما - الذي هو الاخر يامل في الحصول على سيارة ينهي بها مسيرته مع سباقات الفورميلا وان بتحقيق انتصارات ولما لا استعادة لقب بطل العالم من جديد .

وأكد رالف شوماخر ان هناك مرشحين اخرين للانضمام إلى ريد بول مثل الأسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري الذي سيكون بلا فريق اعتبارا من الموسم القادم بعد قرار فريق فيراري التعاقد مع البريطاني لويس هاميلتون إلى جانب السائق شارل ليكليرك وبالتالي فسائق مثل ساينز فسيكون هو الاخر مناسب لفريق ريد بول .