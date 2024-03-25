الإثنين 25 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تباين مؤشرات الأسهم الكويتية عند الإغلاق

الأسهم الكويتية
الأسهم الكويتية

أنهت أسواق الأسهم الكويتية  تداولات، اليوم الاثنين، على تباين في أداء مؤشراتها مدفوعا بعمليات جني أرباح على الأسهم القيادية في السوق الأول ضغطت على المؤشر العام، فيما شهدت السوق الرئيسية مشتريات لبناء مراكز جديدة على أسهم صغيرة ومتوسطة وسط معدلات سيولة دون 30 مليون دينار.

 

الأسهم الكويتية

 

وانخفض مؤشر السوق العام في أسواق الأسهم الكويتية بنحو 0.27 % إلى 7396.06 نقطة، والسوق الأولى 0.34 % إلى 8091.57 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسية 0.11 % إلى 6119.72 نقطة.

 

وبين الأسهم القيادية، انخفضت أسهم بنك الكويت الوطني 0.41 % إلى 969 فلسا، والبنك الأهلي الكويتي 0.39 % إلى 258 فلسا، وبنك برقان 1.9 % إلى 206 فلسا، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.37 % إلى 803 فلسا.

 

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أسواق الأسهم الكويتية 

 

الأسهم الكويتية

 

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم بنك الخليج 0.34% إلى 293 فلسا، والكويتية للاستثمار 0.53% إلى 191 فلسا، وشركة الاستثمارات الوطنية 1.53% إلى 266 فلسا، وعقارات الكويت 0.44 % إلى 227 فلسا، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 0.38 % إلى 793 فلسا، وأجيليتي للمخازن العمومية 0.17% إلى 607 فلوس، والاتصالات المتنقلة زين 0.6% إلى 504 فلوس، وطيران الجزيرة 0.26 % إلى 1.16 دينار، وأولاد علي الغانم 0.34 % إلى 1.184 دينار.


وبلغ حجم التداولات 28.75 مليون دينار توزعت على 117 سهما، شهد 43 منها ارتفاعا وانخفض 57 سهما وبقى 17 دون تغير.

 

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