بالتزامن مع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.. تأييد حبس مودة الأدهم فتاة التيك توك

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وتأييد عقوبة السجن عامين في قضية أخرى وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.

وكانت قضت محكمة النقض في وقت سابق، برفض الطعن المقدم من مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمة فيها بالاتجار بالبشر.

وجاء في مذكرة نيابة النقض، أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة، ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.

كما أن الحكم لم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرًا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدي أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

جريمة مودة الأدهم

استغلت مودة الآدهم شهرتها وذلك عبر ظهورها على تطبيق التيك توك بأن حرضت الطفلين هبة الله خالد وحنين حسام حسين وياسين محمود علي تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، وبالتالي جلب أموال كثيرة.

ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة حنين حسام وشهرتها ساندي والطفل ياسين محمود على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الأعمال المنافية للآداب، واستخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب.

كما عرضت أمن وسلامة الأطفال المجني عليهم للخطر، بعدما صورت مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية، حيث وجهت لها جهات التحقيق تهمة الإتجار بالبشر ونشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وتقدم سلمى أبو ضيف، خلال أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، شخصية البلوجر مودة الأدهم، حيث تجسد دور بنت شعبية تدخل عالم التيك التوك والبلوجرز لتخرج من الفقر، وتمر خلال الأحداث بالعديد من المواقف بسبب تعلقها بـ تطبيق التيك توك، والسوشيال ميديا.