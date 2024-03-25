28 أبريل.. محاكمة نقاش لاتهامه بإنهاء حياة شخص بالخصوص

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، محاكمة نقاش لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص، لجلسة يوم 28 أبريل للمرافعة.

28أبريل.. محاكمة نقاش لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بالخصوص



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 13577 لسنة 2022 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 2417 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، بإتهام "يحي ح أ" 27 سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم 27/ 9 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه اسلام سمير أحمد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأردف أمر الإحالة بأنه أحرز سلاحا أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.



كما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها، لكشف غموض العثور على جثة رضا عبدالخالق 30 عاما، تاجر أعلاف بعد العثور على جثمانه، في رشاح ميت غمر، عقب اختفائه عدة أيام عن منزله، جرى نقل الجثة للمستشفى، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ باختفاء المدعو رضا عبدالخالق. ع، 30 عامًا، تاجر أعلاف ومقيم إحدى قرى كفر شكر.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه لديه محل لبيع الأعلاف بإحدى قرى منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبالفحص والتحري تم العثور على جثمانه برشاح ميت غمر.

وأشار أهلية المجنى عليه في بلاغهم أن أحد الأشخاص استدرجه من منزله وخرج معه ومنذ ذاك الحين لم يعد إلى منزله وتم العثور على جثمانه، والقت الأجهزة الأمنية القبض على تلك الشخص.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الحادث والتوصل للمرتكب الرئيسى لمنفذ الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.