"أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية".. الشاهد الوحيد يوضح آخر كلمات حبيبة الشماع

استمعت النيابة العامة الى أقوال الشاهد الأول على واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، ويدعي عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد، ٣٢ سنة، أخصائي تربية خاصة مقيم بمدينة الشروق يشهد أنه حال استقلاله لإحدى السيارات بجوار قائدها بطريق السويس - بدائرة القسم - متجها إلى منطقة مدينة نصر، وقبيل محطة تحصيل الرسوم بحوالي مائة متر أبصر المجنى عليها وقد قفزت من إحدى السيارات.

وأضاف الشاهد الأول فى قضية حبيبة الشماع ؛ فأمر قائد السيارة التي يستقلها بالتوقف وأسرع لنجدتها فألفاها مصابة بإصابات جسيمة، وبسؤالها عن تفصيلات ما حدث تلفظت بعبارة «أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية »، ثم انتابتها حالة من التشنج قام بنقلها بمساعدة بعض المارة إلى أقرب مركز طبي لإسعافها.

وكانت النيابة العامة احالت المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وتضمن نص أمر الإحالة أقوال المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع، أقر المتهم لدى استجوابه بالتحقيقات أن المجني عليها كانت تستقل سيارته وقت الواقعة وفور قيامه بغلق نوافذ السيارة ونثر مادة عطرية داخلها قامت بالقفز من السيارة حال سيره على سرعة 100 كم / ساعة، وأنه لاذ بالفرار عقب ذلك.

وشمل أمر أقر المتهم بمداومته على تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ إذ تناول جرعة منه قبل الواقعة وأخرى بعد حدوثها.

شهادة رئيس مباحث الشروق فى واقعة فتاة الشروق

وكشف أمر الإحالة فى القضية أقوال الشاهد الرابع فى القضية أحمد عويس ٤٠ سنة، مقدم شرطة رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، وسكنه معلوم لدى جهة عمله.



وشهد رئيس مباحث الشروق؛ بأنه تمكن من ضبط المتهم - على سند من أمر بضبطه وإحضاره صادر من النيابة العامة بناء على تحريات أجراها الشاهد الثالث - وذلك حال قيادته السيارة المستخدمة في الواقعة والتي تحمل لوحات رقم " ف ص ٦٤١١ "، وضبط بحوزته زجاجة عطر داخل السيارة.

وبإجراء التحريات السرية أسفرت عن أن المجني عليها المتوفية إلى رحمة مولاها حبيبة أيمن عدلي أحمد الشماع بتاريخ الواقعة كانت تستقل السيارة قيادة المتهم والتي تحمل لوحات معدنية " ف ن ص ٦٤١١ " من خلال تطبيق النقل الذكي المسمى "أوبر" بغرض توصيلها من محل إقامتها بمجمع سكني مدينتي إلى مدينة الرحاب، وأثناء ذلك طلبت المجني عليها من المتهم خفض صوت مذياع السيارة لإجراء مكالمة هاتفية إلا أنه حدثها بأسلوب حاد ما آثار ارتيابها في أمره.

وأوضحت التحريات؛ وعقب خروج المتهم من بوابات مجمع مدينتي قام بغلق نوافذ السيارة ونثر مادة عطرية من زجاجة العطر المضبوطة بحوزته فقامت المجني عليها بالقفز من السيارة حال سيرها بطريق السويس وقد نتج عن ذلك إصابتها الجسيمة التي أدت إلى الوفاة، وقام المتهم بإكمال سير دون أن يتوقف لمساعدتها، كما أكدت تحرياته على أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة خدر الخاصة مخدر الحشيش، وكان يقود سيارته إبان الواقعة تحت تأثير هذا المخدر.

