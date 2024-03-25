الإثنين 25 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات أمريكية جزائرية حول تطورات الأوضاع في غزة

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري ونظيره الأمريكي

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فقد "تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على المفاوضات الجارية في إطار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار المقدم من قبل مجموعة الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس E-10، وذلك بهدف إقرار وقف فوري، مستدام، وغير مشروط، لإطلاق النار في قطاع غزة".

وتجدر الإشارة إلى أنه "ضمن مجموعة E-10، فإن مشروع القرار سالف الذكر يعد مبادرة من قبل الجزائر التي تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن".

 

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للامتناع عن اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي ارتفع عدد المتواجدين فيها إلى مليون ونصف المليون شخص، وفق الأمم المتحدة، مع تدفق النازحين إليها من المناطق المدمرة في الشمال والوسط، خشية وقوع كارثة إنسانية.

بالرغم من ذلك ما زالت الولايات المتحدة غير قادرة على تغيير الواقع الإنساني المأساوي في غرة، ناهيك عن مواصلتها تعطيل القرارات المطالبة بوقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي.

 

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