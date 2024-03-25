روسيا ترفض الاعتراف بالتغييرات الأمريكية في حدودها الخارجية للجرف القاري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو أرسلت مذكرة (احتجاج) إلى أمريكا فيما يتعلق بتغيير واشنطن للحدود الخارجية لجرفها القاري.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن أمريكا "تحاول من خلال أفعالها تقليص مساحة قاع البحر الخاضعة لمجلس السلطة الدولية لقاع البحار، أي المجتمع الدولي بأسره، والحصول على مناطق جرف إضافية لاستخدامها الخاص".

وأضاف البيان: "الخطوات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تتوافق مع القواعد والإجراءات التي حددها القانون الدولي".

وفي السياق نفسه، كتب نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، على قناته في تلغرام خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن "أمريكا التي تعلن مطالبها بالجرف القاري، تتصرف دون أي أساس قانوني دولي، وللمجتمع الدولي الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة".

وأوضح كوساتشيف أن أمريكا لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي إلى حد ما "منبوذة" بين جميع القوى البحرية، وأن "الأمربكيين تجاوزوا أنفسهم هذه المرة، وتجاهلوا حتى المصالح الإقليمية لحلفائهم، كندا واليابان".