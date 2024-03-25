رئيس جامعة المنصورة يشهد مبادرة «كراتين الخير » لأسرة طلاب من أجل مصر

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة المرحلة الأخيرة لمبادرة «كراتين الخير » التى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة ، و بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة ، حيث سيتم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المناطق بمحافظة الدقهلية خلال شهر رمضان المبارك .

وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، الأستاذ أحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

و أشاد رئيس جامعة المنصورةبمبادرة «كراتين الخير » مفتخرا بشباب الجامعة الواعد من أسرة طلاب من أجل مصر ، و إتحاد الطلاب و الذين نظموا مبادرة مجتمعية على مستوى متميز و رائع لدعم الأسر الأكثر إحتياجا خلال شهر رمضان المبارك .

كما أشار رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تولى إهتماماً كبيرا بهذه المبادرات تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية و الأكثر استحقاقًا ، مؤكدًا علي ضرورة العمل على تنشيط مبادرات دعم الأسر الأكثر احتياجًا و ذلك إطار قيام الجامعة بدورها المجتمعى فى خدمة المجتمع ، و تعزيز روح التكافل الإجتماعي خاصة في شهر رمضان المبارك .