الإثنين 25 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بسوهاج

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بدائرة مركز دار السلام.

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ضبط قضايا اتجار في العُملة الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار في الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين،  وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف

وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته كيس من أكياس الشابو وقطعة من الهيروين وزنت 5 جرام.

 وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

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