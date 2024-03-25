السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بدائرة مركز دار السلام.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار في الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف

وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته كيس من أكياس الشابو وقطعة من الهيروين وزنت 5 جرام.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.