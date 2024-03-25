محافظ الدقهلية يكلف رئيس لجنة الأشراف علي أعمال تطوير كورنيش المنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين الحسين البغدادي مدير عام المتابعة ورئيس لجنة الاشراف علي تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش لمتابعة الاعمال الجارية لرفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر تقريباً، واكد "مختار"علي اننا نعمل جميعاً هنا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين والمتقاعسين ليس لهم مكان بيننا..

ومن جانبه اوضح" مدير عام المتابعة ورئيس لجنة الاشراف علي المشروع انه تم الانتهاء من اعمال التجليد لاعمدة الكورنيش الخرسانية بالجرانيت وتجليد السمل الاساسي للمشروع وجاري تنفيذ اعمال تركيب البرامق وتوصيلات الكهرباء..

وفي ذات السياق وجه "مختار"لضرورة زيادة العمالة بالمشروع لدفع معدلات الانجاز والانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة ووفقا للشروط الفنية المطلوبة. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتحسين الصوره البصريه للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والترفيهية التي تخدم المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية في هذا الشأن .