بتخفيضات 25%.. أسعار كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية
تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، كحك العيد بمختلف أنواعه بأسعار تصل لـ 25%، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية.
أسعار كحك العيد
علبة بسكويت نشادر:- 150 جنيهًا
كعك سادة: 150 جنيهًا
كعك ملبن:- 140 جنيهًا
كعك مكسرات: 210 جنيه
غريبة سادة:- 160 جنيهًا
غريبة لوز:- 200 جنيهًا
بيتى فور عادي:- 170 جنيهًا
بيتى فور لوكس:- 200 جنيهًا
بيتى فور سابليه:- 200 جنيهًا
كوكيز:- 170 جنيهًا.
علبة كعك مشكل "كيلو":- 155 جنيهًا
علبة 2 كيلو:- 315 جنيهًا.
علبة 3 كيلو:- 480 جنيهًا.
علبه 4 كيلو:- 650 جنيهًا
علبه 5 كيلو:- 810 جنيهًا.
كعك فاخر بالمكسرات 1.5 كيلو:- 235 جنيهًا.
علبه 2 كيلو بالمكسرات:- 310 جنيها.
علبه 3 كيلو بالمكسرات:- 485 جنيها.
علبة 4 كيلو بالمكسرات:- 625 جنيها.
علبة 5 كيلو بالمكسرات:- 800 جنيها.
لفة جلاش 500 جرام:- 25 جنيها.
سمبوسه 500 جرام:- 25 جنيها
نصف كيلو كنافة:- 25 جنيها.
نصف كيلو قطايف:- 25 جنيها.