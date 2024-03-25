بتخفيضات 25%.. أسعار كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، كحك العيد بمختلف أنواعه بأسعار تصل لـ 25%، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية.

أسعار كحك العيد

علبة بسكويت نشادر:- 150 جنيهًا

كعك سادة: 150 جنيهًا

كعك ملبن:- 140 جنيهًا

كعك مكسرات: 210 جنيه

غريبة سادة:- 160 جنيهًا

غريبة لوز:- 200 جنيهًا

بيتى فور عادي:- 170 جنيهًا

بيتى فور لوكس:- 200 جنيهًا

بيتى فور سابليه:- 200 جنيهًا

كوكيز:- 170 جنيهًا.

علبة كعك مشكل "كيلو":- 155 جنيهًا

علبة 2 كيلو:- 315 جنيهًا.

علبة 3 كيلو:- 480 جنيهًا.

علبه 4 كيلو:- 650 جنيهًا

علبه 5 كيلو:- 810 جنيهًا.

كعك فاخر بالمكسرات 1.5 كيلو:- 235 جنيهًا.

علبه 2 كيلو بالمكسرات:- 310 جنيها.

علبه 3 كيلو بالمكسرات:- 485 جنيها.

علبة 4 كيلو بالمكسرات:- 625 جنيها.

علبة 5 كيلو بالمكسرات:- 800 جنيها.

لفة جلاش 500 جرام:- 25 جنيها.

سمبوسه 500 جرام:- 25 جنيها

نصف كيلو كنافة:- 25 جنيها.

نصف كيلو قطايف:- 25 جنيها.