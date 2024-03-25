الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بتخفيضات 25%.. أسعار كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

بوابة الوفد الإلكترونية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، كحك العيد بمختلف أنواعه بأسعار تصل لـ 25%، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية.

أسعار كحك العيد

علبة بسكويت نشادر:- 150 جنيهًا

كعك سادة: 150 جنيهًا

كعك ملبن:- 140 جنيهًا

كعك مكسرات: 210 جنيه

غريبة سادة:- 160 جنيهًا

غريبة لوز:- 200 جنيهًا

بيتى فور عادي:- 170 جنيهًا

بيتى فور لوكس:- 200 جنيهًا

بيتى فور سابليه:- 200 جنيهًا

كوكيز:- 170 جنيهًا.

علبة كعك مشكل "كيلو":- 155 جنيهًا

علبة 2 كيلو:- 315 جنيهًا.

علبة 3 كيلو:- 480 جنيهًا.

علبه 4 كيلو:- 650 جنيهًا

علبه 5 كيلو:- 810 جنيهًا.

كعك فاخر بالمكسرات 1.5 كيلو:- 235 جنيهًا.

علبه 2 كيلو بالمكسرات:- 310 جنيها.

علبه 3 كيلو بالمكسرات:- 485 جنيها.

علبة 4 كيلو بالمكسرات:- 625 جنيها.

علبة 5 كيلو بالمكسرات:- 800 جنيها.

لفة جلاش 500 جرام:- 25 جنيها.

سمبوسه 500 جرام:- 25 جنيها

نصف كيلو كنافة:- 25 جنيها.

نصف كيلو قطايف:- 25 جنيها.

الجريدة الورقية