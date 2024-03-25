رئيس ازهر الغربية يشهد تفعيل البرنامج التدريبي لتنمية مهارات شيوخ المعاهد

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الشامل لتنمية مهارات شيوخ المعاهد، بحضور فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفوزي جاد مستشار اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد الأزهرية بالمعهد الأحمدي بطنطا لعدد من شيوخ معاهد المنطقة.

ويشمل البرنامج التدريبي عدة محاور أهمها المحور (القانوني، المالي، الإداري، الامتحانات، جودة التعليم والجانب التربوي).

وأشاد رئيس المنطقة بالدور الذي تقوم به إدارة التدريب التربوي، في رفع كفاءة جميع العاملين، وحث المتدربين من شيوخ المعاهد، بضرورة نقل أثر تلك البرامج التدريبية للعاملين بالمعاهد، لما لها من أهمية كبيرة في النهوض بالعملية التعليمية بالمعاهد، و الإرتقاء بمستوى المعلمين والطلاب.

وفي الوقت ذاته تستكمل إدارة التدريب التربوي بمنطقة الغربية، البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الموجهين، وذلك بإشراف د. شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.