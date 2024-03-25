برنامج متكامل لتنمية مهارات شيوخ المعاهد الأزهرية

ينفذ قطاع المعاهد الأزهرية، برنامجًا تدريبيًا شاملًا لتنمية مهارات شيوخ المعاهد بجميع المناطق.

يهدف البرنامج إلى تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية لجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية، وتنمية مهارات شيوخ المعاهد في مختلف المجالات، مثل:

المهام القانونية، شئون الطلاب، المهام المالية، مهام الجودة، المهام الإدارية، المهام التربوية، حيث عقدت أول دورة تدريبية شاملة.

وتضمنت، محاضرات نظرية، ورش عمل تطبيقية، نقاشات مفتوحة، وتميزت الدورة بالتركيز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، وذلك لتلبية الاحتياجات الحقيقية للسادة شيوخ المعاهد.

الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية

ويؤكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أهمية هذا البرنامج في الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

يُشرف على البرنامج الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

ويتابع الدكتور شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد تنفيذ البرنامج في مختلف المناطق الأزهرية.