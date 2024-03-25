الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ضابط أمريكي سابق: خطط الغرب لإضعاف روسيا جاءت بنتائج عكسية

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، بأن خطة الغرب لإضعاف روسيا من خلال الصراع الأوكراني جاءت بنتائج عكسية.

وقال ماكغفرن على موقع "يوتيوب": "لقد حدث العكس. روسيا أقوى بكثير من أي دولة أوروبية تخضع للضغوط الأمريكية".

وأوضح ماكغفرن أن حلف شمال الأطلسي ارتكب خطأً عندما أراد توسيع وجوده في أوكرانيا، على الرغم من كل التحذيرات التي وجهها الروس بعدم القيام بذلك.

وشدد ماكغفرن على أن محاولات تصحيح الوضع على الجبهة من خلال التدخل المباشر ستؤدي أيضًا إلى الفشل، لأن روسيا لن تسمح بذلك دون الإفلات من العقاب.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

"كش ملك"... ضابط أمريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتو

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. 

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

مواد متعلقة

واشنطن تايمز: تكليفات لنائبة الرئيس الأميركي للعمل على معالجة أسباب الهجرة

الجيش السوداني يدمر 10 عربات قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع

وزير داخلية النمسا: ارتفاع كبير في نسبة الأجانب المتورطين بالجرائم بالبلاد

الصحة العالمية: قطاع غزة يعاني من مجاعة والوضع يزداد تدهورا وصعوبة

الاحتلال يقصف المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي بغزة

وزير الخارجية الإيطالي: لا دليل على تورط أوكرانيا في هجوم موسكو

الرئاسة الروسية: الحرب ضد الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا

بولندا تستقبل 82 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية
الجريدة الورقية