أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، بأن خطة الغرب لإضعاف روسيا من خلال الصراع الأوكراني جاءت بنتائج عكسية.

وقال ماكغفرن على موقع "يوتيوب": "لقد حدث العكس. روسيا أقوى بكثير من أي دولة أوروبية تخضع للضغوط الأمريكية".

وأوضح ماكغفرن أن حلف شمال الأطلسي ارتكب خطأً عندما أراد توسيع وجوده في أوكرانيا، على الرغم من كل التحذيرات التي وجهها الروس بعدم القيام بذلك.

وشدد ماكغفرن على أن محاولات تصحيح الوضع على الجبهة من خلال التدخل المباشر ستؤدي أيضًا إلى الفشل، لأن روسيا لن تسمح بذلك دون الإفلات من العقاب.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.