الجنايات تقرر تأجيل محاكمة المتهم بقتل صبي والاعتداء عليه بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.تأجيل جلسات محاكمة المتهم حسين ع م المتهم بقتل الصبي حمزة ع 12 عاما داخل الأرض الزراعية بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، لجلسة العشرون من ابريل المقبل، وذلك لعدم وصول تقرير الطب الشرعي.

امر الاحالة

وتضمن أمر الإحالة فى الدعوى ما يلي اتهام حسين علي محمد السيد بأنه فى 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بالفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر "حمزة ع " مع سبق الإصرار بأن استدرجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية " هاتكا عرضه" وما أن قاومه المجني عليه مهددا اياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله الا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم، بأن التحريات السرية قد تواصلت إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، أوهما إياه بمساعدته اصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه.