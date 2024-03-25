الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الأردني: اقتحام رفح سيؤدي لمذبحـة إنسانية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

اتهم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، "إسرائيل باستخدام التجويع سلاحا في غزة"، مؤكدًا أن "ما يحدث في القطاع يجب أن يتوقف فورا".

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في عمّان، إن "ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتلون بالرصاص"، مؤكدًا أن "قطاع غزة أصبح مقبرة مفتوحة ليس للأطفال فقط بل للقانون الدولي أيضا وتداعيات ذلك مدمرة".

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مؤكدًا الاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة لنقف ضد الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن "اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مذبحة إنسانية ويجب أن نمنع ذلك"، مشيرًا إلى أن "هناك كارثة إنسانية في غزة ولا يوجد ما يبرر ارتكاب المجازر وحرمان الأطفال من الغذاء".

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

 

مواد متعلقة

واشنطن تايمز: تكليفات لنائبة الرئيس الأميركي للعمل على معالجة أسباب الهجرة

الجيش السوداني يدمر 10 عربات قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع

وزير داخلية النمسا: ارتفاع كبير في نسبة الأجانب المتورطين بالجرائم بالبلاد

الصحة العالمية: قطاع غزة يعاني من مجاعة والوضع يزداد تدهورا وصعوبة

الاحتلال يقصف المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي بغزة

وزير الخارجية الإيطالي: لا دليل على تورط أوكرانيا في هجوم موسكو

الرئاسة الروسية: الحرب ضد الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا

بولندا تستقبل 82 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية
الجريدة الورقية