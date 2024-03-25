مدتها 10 دقائق.. عودة حزينة لأجويرو في ملاعب كرة القدم

عاد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، للملاعب بشكل غير موفق في مباراة احتفالية، بمناسبة الذكرى الـ 120 على إنشاء نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية في تقريرها أن، أجويرو تعرض لإصابة في الكتف بعد مرور 10 دقائق فقط، من بداية المباراة التي شارك فيها كأساسي.

وتداخل خوان إدواردو إيلوشانز مع هداف مانشستر سيتي التاريخي، أثناء اقترابه من منطقة الجزاء مما تسبب في سقوطه على أرض الملعب.

أجويرو

وغادر أجويرو الملعب على الفور ليشاهد بقية المباراة من دكة البدلاء.

وفى نهاية عام 2021، قرر الهداف الأرجنتيني اعتزال كرة القدم، بسبب مشاكل في ضربات القلب، التي كان يعاني منها أثناء لعبه مع فريق برشلونة.

يُذكر أن أجويرو لعب لأول مرة مع إنديبندينتي، في عام 2004 عندما كان عمره 15 عامًا.

أجويرو

وتحدث أجويرو مؤخرًا عن إمكانية عودته للملاعب، من خلال نادي إنديبندينتي بقيادة زميله السابق في المنتخب الأرجنتيني وفريق مانشستر سيتي، كارلوس تيفيز.

ومع ذلك، نصح أجويرو جمهوره بعدم الاستعجال في دعم الفكرة لأنه قد يكون من الصعب تنفيذها.