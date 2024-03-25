التصفيات النهائية لمسابقة "أوائل الطلبة" للمرحلة الثانوية بالغربية

أقيمت اليوم فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية على مستوى المحافظة، تحت رعاية المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك بمقر مدرسة طنطا الفنية الفندقية، بين الإدارات التعليمية العشر لتحديد أوائل المرحلة الثانوية، وسط روح من المنافسة والحماس بين جميع الطلاب المشاركين في المسابقة، والذين عبّروا عن فرحتهم باستمرار منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، التي تهدف إلى تشجيع الطلبة على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والتنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

جاء ذلك بحضور عبدالفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، و حسام الحارتي، الأمين المساعد لأمانة التعليم والبحث العلمي، والسادة موجهي عموم المواد بالمديرية.

يذكر أن مسابقة "أوائل الطلبة" والتي ينظمها للعام الثالث على التوالي، تهدف إلى ترسيخ الانتماء، والحث على التفوق الدراسي، وتحفيز المتفوقين، وتعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب.

وفي ختام فعاليات اليوم تم إعلان نتيجة مسابقة "أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية"، والتي أسفرت عن فوز إدارة شرق طنطا بالمركز الأول، وفوز إدارة سمنود بالمركز الثاني، وفوز إدارة زفتى بالمركز الثالث.