صور تكشف تكدس حركة المرور بنفق الثلاثيني بالإسماعيلية بسبب حادث

رصدت بوابة الوفد الالكترونيه منذ قليل تكدس حركة المرور داخل نفق الثلاثيني بوسط مدينة الإسماعيلية ظهر اليوم الاثنين بسبب وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية مما أسفر عن وقوع إصابات جاري حصرها وتكدس حركة سير السيارات.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بنفق الثلاثيني حي اول.

علي الفور، وصلت القوات الأمنية والمعنية الي مكان وقوع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وتم الدفع برجال المرور لإزالة آثار الحادث وإعادة حركة سير المرور داخل النفق لطبيعتها والذي يربط بين احياء وسط البلد والمحطة الجديدة وعرايشية مصر وحي الشهداء.

وعادة ما تشهد حركة المرور في رمضان منذ الثانية وحتى الخامسة تكدسا مروريا في منطقة وسط البلد تزامنا مع مواعيد انتهاء العمل بالمصالح الحكومية ونشاط حركة البيع والشراء بالمناطق التجارية بأحياء المحطة الجديدة ووسط البلد.