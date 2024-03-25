ميلان يجدد رغبته في الأبقاء على مدافع الريال الشاب

اكدت مصادر صحفية إيطالية ان نادي ايه سي ميلان الإيطالي يرغب في تعديل تعاقده مع لاعب ريال مدريد الشاب اليكس خيمينيز ليكون تعاقد نهائي بدلا من التعاقد على سبيل الأعارة الحالي .

وقالت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية ان اليكس خيمينيز الذي يقدم موسما جيدا مع الميلان الإيطالي حيث شارك بشكل اساسي في خمسة مباريات تحت قيادة المدير الفني ستيفانو بيولي منذ اعارته للروسونيري يملك تعاقدا على سبيل الأعارة من ريال مدريد الى الميلان ويرغب الميلات في تعديله ليكون شراءا نهائيا من خلال التفاوض مع ريال مدريد حول قيمة الصفقة التي يرغب الميلان الا تزيد عن 5 مليون يورو للاعب الذي يبلغ من العمر 18 عاما .

وقالت الصحيفة الايطالية ان اليكس خيمينيز موافق على الاستمرار مع الميلان بعدما نجح في اثبات تواجده في اجواء الدوري الإيطالي مشيرة الى ان الميلان يريد شراء الاعب بينما ريال مدريد يريد تمديد الأعارة فقط الا ان مسئولي الميلان ينوون التقدم بعرض لادارة الريال يتمثل في حصول ريال مدريد على 5 مليون يورو الى جانب بعض الحوافز الاخرى التي ترفع من قيمة التعاقد بينما يريد مسئولو الريال وضع شرط يتيح لهم استعادة الاعب خلال موسم 2024 / 2025 و 2025 / 2026 مقابل سداد 10 مليون يورو وهو ما لن يكون عائقا امام اتمام الصفقة .