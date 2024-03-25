محافظ البحر الأحمر يعلن بدء المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ على البحر الأحمر عن بدء المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمن الجهود الحكومية التي تبنت هذه المبادرة في محافظات الجمهورية.

أكد حنفى ان اطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ياتى في اطار الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤيه مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050.

تعتبر المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهاز التمويل لجذب الاستثمارات اللازمة لها سواء من الداخل أو من خارج.

ويذكر أن الفئات المستهدفة للمشروعات هي فئة المشروعات المتوسطة وفئة المشروعات المحلية الصغيرة، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

كما تستهدف المبادرة نشر الوعي المجتمعي وادماج جميع أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي.

للتسجيل فى المبادرة عبر الرابط التالي او الباركود الموضح على الصورة :

https://award.sgg.eg/Home/SignUp_EgyGreenInnovation?fbclid=IwAR395dJgYIMDf5ZRrlJEmzODeiSlc5tYVmoT0jq-TY_s2004uzt_4fJI7W0