رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتفقد اختبارات شهر مارس بمعاهد غرب الزقازيق

تفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين، اختبارات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي؛ بعدد من معاهد إدارة غرب الزقازيق، وذلك للاطمئنان على سير الاختبارات وانتظام حضور التلاميذ، وتأكد من توفير المناخ المناسب لأداء التلاميذ الامتحانات في هدوء ويسر.

يشار إلى أن اختبارات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، قد انطلقت بمعاهد الشرقية الأزهرية أمس الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٤م بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق ٢٨ مارس الجاري؛ حيث تختتم بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية.

يشار إلى إنه انطلقت صباح اليوم الاثنين، فاعليات البرنامج التدريبي الشامل لتنمية مهارات شيوخ المعاهد بمنطقة الشرقية الأزهرية، وذلك لعدد من شيوخ المعاهد بإدارة شرق الزقازيق.

وقال الدكتور أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إن البرنامج التدريبي يستهدف شيوخ المعاهد لجميع المراحل، لتحقيق التنمية المهنية المستدامة ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية، بهدف تلبية كافة الاحتياجات التدريبية وتشمل أعمال الامتحانات، وشئون الطلاب وثقافة الجودة بالمعاهد، وأخلاقيات المهنة، وكذلك مهام شيخ المعهد وعلاقته بالوحدات الإدارية الأخرى ونظام الإجازات بكافة أنواعها.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة عمل المتدربين على نقل أثر تلك البرامج التدريبية لوكلاء المعاهد؛ لما لها من أهمية كبيرة على العملية التعليمية بالمعاهد، والعمل على الإرتقاء والنهوض بمستوى الطلاب ومعاهد الشرقية الأزهرية.

ويشرف على البرامج التدريبية كل من عادل قطب، بمشيخة الأزهر الشريف، والدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة وتنظيم إدارة التدريب بالمنطقة.