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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أزهر الشرقية: تفعيل البرنامج التدريبي الشامل لتنمية مهارات شيوخ المعاهد

جانب من البرامج التدريبي
جانب من البرامج التدريبي

انطلقت فاعليات البرنامج التدريبي الشامل لتنمية مهارات شيوخ المعاهد بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين، برعاية الدكتور أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وذلك بمقر ديوان عام المنطقة بمدينة الزقازيق، لعدد من شيوخ المعاهد بإدارة شرق الزقازيق.

وقال رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، إن البرنامج التدريبي يستهدف شيوخ المعاهد لجميع المراحل، لتحقيق التنمية المهنية المستدامة ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية، بهدف تلبية كافة الاحتياجات التدريبية وتشمل أعمال الامتحانات، وشئون الطلاب وثقافة الجودة بالمعاهد، وأخلاقيات المهنة، وكذلك مهام شيخ المعهد وعلاقته بالوحدات الإدارية الأخرى ونظام الإجازات بكافة أنواعها.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة عمل المتدربين على نقل أثر تلك البرامج التدريبية لوكلاء المعاهد؛ لما لها من أهمية كبيرة على العملية التعليمية بالمعاهد، والعمل على الإرتقاء والنهوض بمستوى الطلاب ومعاهد الشرقية الأزهرية.

ويشرف على البرامج التدريبية كل من عادل قطب، بمشيخة الأزهر الشريف، والدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة وتنظيم إدارة التدريب بالمنطقة.

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