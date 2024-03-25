محافظ قنا.. مشروع الهوية البصرية يشمل واجهات 8 منشآت وميادين بكل منطقة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مشروع الهوية البصرية يشمل الميادين العامة وواجهات العمارات السكنية الأرصفة والأسواق والإعلانات وواجهات المحال التجارية، وأكشاك الكهرباء ومراكز الشرطة والمدارس.

وعقد المحافظ، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لاستعراض المسودة الأولى من الدليل الاسترشادي للهوية البصرية لمحافظة قنا.

استعراض المحافظ، خلال الاجتماع محاور وأهداف الهوية البصرية، فضلا عن منهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية.

محافظ قنا

كما تم مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية.

ثم عرض لدور المشاركة المجتمعية وأراء المواطنين في الشعار المقترح، واختيار مكان ينفذ به الهوية البصرية سواء بمدينة قنا أو احدى المراكز.

ثم عرض توضيحي للمسودة الأولى من دليل الهوية البصرية في الأجزاء الهامة والحيوية من المدينة عاصمة كل محافظة ( ميدان رئيسي - مدخل المدينة - منطقة الكورنيش - إلخ ).

بالإضافة الى عرض توضيحي لمنظومة المخلفات الصلبة وطرق التشغيل وتوزيع الحاويات والمعدات المستخدمة.

تلاه عرض توضيحي من مدير مديرية الزراعة للأشجار المستخدمة في الميادين العامة والشوارع والطرقات من قبل مديرية الزراعة .

وشدد المحافظ، على ضرورة تحديد آليات التنفيذ المحلية لتطبيق الهوية البصرية بالمحافظة، أخذاً في الاعتبار الإطار الأشمل للهوية الثقافية لمحافظة قنا والانتهاء من المقترح في أقرب وقت حتى يتسنى العرض على مجموعة العمل.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حمودة السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.

والدكتور محمد كمال منسق الهوية البصرية بالمحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة ، وعدد من اساتذة الجامعة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.