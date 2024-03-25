الإيقاع بـ 4 أشخاص لإدارتهم مخزن تبغ غير مرخص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر بحوزة 4 أشخاص بالقاهرة داخل مخزن بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بإدارة مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة البساتين وإستخدامه كمصنع لتعبئه وتغليف التبغ ومستلزماته وقيامهم بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهولة المصدر وتغليفها مستخدمين فى ذلك علامات تجارية "مقلدة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بداخل المخزن على (557 باكت تبغ – كميات كبيرة من التبغ معدة للتعبئة – أدوات التصنيع).. وإعترفوا بإدارتهم المخزن "بـدون تـرخيص" وحيازتهم للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بإحالة أوراق متهم للمفتي لاتهامه في بقتل ربة منزل فى البساتين.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار.

كشفت أوراق القضية، أن المتهم محمد س. ٤٠ سنة، عامل، لأنه في يوم ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم " البساتين " محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها سلوى السيد، عمدا مع سبق الإصرار ، بان عقد العزم على قتلها و اعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة سالفة البيان واستل سلاح ابيض سكين متعدياً عليها به قاصداً قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان، احرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كشفت أوراق القضية، ان المتهم بذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات و المملوك للمجنى عليها سالفة البيان، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوق بالاصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة، كما انه احرز أداة و سلاح ابيض " مفتاح حديدى و سكين " بدون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.