أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن.. ندوة توعية بجامعة قناة السويس

تنظم جامعة قناة السويس غدا الثلاثاء ندوة التوعية الأسرية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"يحاضر فيها فضيلة الشيخ سامي حجاج من علماء الأزهر الشريف.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتُنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تُقام الندوة على مسرح رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية غداً الثلاثاء في تمام العاشرة والنصف صباحاً.

وتنظم جامعة قناة السويس ابريل المقبل ٤ دورات تدريبية بمراعاة الاحتياجات التدريبية لفئات المجتمع، وطوائفه المختلفة، بهدف رفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة، وكيفية الوقاية والعلاج،

ويشارك في البرامج أساتذة الجامعة من كليات الطب، العلاج الطبيعي، والطب البيطري.وتضم برنامج " دور العلاج الطبيعي في علاج مشكلات أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل"..ويعقد يومي 17، 18 إبريل القادم، وبرنامج " الإسعافات الأولية (إنعاش القلب- الجروح- الكسور- الحروق- الصدمات الكهربية)..ويعقد يومي 21 ، 22 إبريل القادم.

وتابع المهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع أنه يتم تقديم برنامج" الأمراض المشتركة بين الحيوانات المنزلية والإنسان والوقاية منها"...وذلك يومي

23، 24 إبريل، وبرنامج"أثر التدخين على الصحة وما له من دور في الاتجاه نحو الإدمان" يومي 29، 30 إبريل.