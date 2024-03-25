استمرار الحملات على السرفيس والتاكسي ومواقف السيارات بالفيوم

استمرت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، والادارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، فى شن حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم والمراكز، ومحطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والغاز الطبيعي، وذلك للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قام رؤساء مراكز ومدن المحافظة، "الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية، ويوسف الصديق"، بشن حملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، للإطمئنان على حركة تموين السيارات بعد تحريك أسعار الوقود "السولار والبنزين"، والتأكد من وضع الملصقات "الإستيكرات" بالأسعار الجديدة علي سيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المتابعة الميدانية

كما قام رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بعدة حملات للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة مدى إلتزام السائقين بقرار المحافظ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، حيث شملت الحملات خطوط مواقف دمو، وسيلا، والعدوة، وهوارة المقطع، وموقف "مصر"، وطامية، وسنورس، وموقف "بني سويف"، وقلمشاة، والعزب، وأبوجندير، وأبشواي، ودسيا، وجردو، كما تم مراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالإلتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الإلتزام بالتعريفة المقررة.

كما قام مدير إدارة النقل الجماعي والمواقف، بعدة حملات للمرور علي كافة مواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم، ومواقف مركزي أبشواي ويوسف الصديق، للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة، كما تم مراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة والسرفيس، بضرورة الإلتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأكد المحافظ، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، باستمرار المتابعة الميدانية، والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالباً المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114.

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