طريقة دفع فاتورة الكهرباء أون لاين

تزامنًا مع حلول دفع فاتورة الكهرباء في شهر رمضان، يكثف الكثير من المسلمون البحث عن طريقة سداد فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2024 اون لاين لعدم مغادرة المنزل، حيث يمكنهم السداد من خلال الهاتف المحمول.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

وهناك الكثير من الطرق التي يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلالها، وهي كالتالي: الدفع من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني- من خلال المحفظة البنكية- الدفع من خلال خدمات كاش- الدفع من خلال مكاتب البريد.

طريقة شحن كارت الكهرباء

إذا كان نوع عداد الكهرباء جلوبال، يتم تحميل تطبيق "سهل" من خلال Google play أو App store.

في حالة وجود عدادات أخرى، يجب تحميل تطبيق "خالص وفوري" من Google play أو App store.

ويتم شحن الفاتورة بالقيام تسجيل الحساب على أحد التطبيقات سالفة الذكر.

موقع وزارة الكهرباء

جدير بالذكر يمكن دفع الفاتورة أيضًا من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء واتباع الخطوات المطلوبة للدفع بنجاح.