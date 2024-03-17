حبس المتهمين بسرقة كابلات الكهرباء بمحطة مياه بأسوان

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بتعطل إمدادات المياه بإحدى القرى بأسوان نتيجة واقعة سرقة كابلات الكهرباء، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة كابلات تسبب فى انقطاع الكهرباء

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن انقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه إحدى القرى بدائرة مركز شرطة كوم أمبو نتيجة الشروع فـى سرقة الكابل الكهربائى المغذى للمحطة، مما تسبب فى تعطل إمدادات المياه بها.



وبالفحص والإستعلام من الجهات المعنية أفادوا بحدوث تلف بالكابل الكهربائى المغذى للمحطة نتيجة الشروع فى سرقته.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.