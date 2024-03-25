القليوبية تبدأ فعاليات زراعة محصول القطن

نظمت مديرية الزراعة بالقليوبية أول ندوة للنهوض بزراعة القطن بالمحافظة، بحضور كلا من الدكتور مصطفى عمارة رئيس المعاملات الزراعية والمسئول الاعلامي لمعهد بحوث القطن و الدكتور يوسف عطا الله رئيس فسيولوجيا القطن بمعهد القطن، والمهندسة مني عامر مدير محاصيل الالياف بالادارة المركزية للارشاد الزراعي والدكتورة شيماء مصطفي مدير الارشاد الزراعى بالمحافظة والمهندس محمد عبد الفتاح أخصائي محصول القطن بالمديرية والمهندس ابراهيم الديب مدير إدارة المكافحة واخصائي ومرشدي والمهتمين بمحصول القطن بالمحافظة.

أكد الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الاعلامي لمعهد القطن بأن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية لمزارعي القطن في المحافظة بهدف الاستعداد لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع القاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن.

و اوضح عمارة أهمية اعلان سعر الضمان فى هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة وهو (10,000 جنيهًا) لأقطان الوجه القبلى و(12,000 جنيهًا)لأقطان الوجه البحرى، وأشار إلى أن منظومة القطن الجديدة تهدف إلى مواجهة السلبيات التي كانت موجودة من قبل، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية.

و اضاف عمارة أن الصنف الجديد سوبر جيزة ٩٧ والمقرر زراعته هذا العام يعتبر من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحري، وانه سوف يتم توفير البذور خلال الفترة القادمة لهذا الصنف، وانه مبكر النضج ويوفر كمية المياه المستهلكة للري بما يعادل 30%، ويعطي محصول ومعدل حليج عالي.

و اوضح المهندس رجب غنيم جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن فى إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الوارثية للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان، مؤكدًا أن اهمية القطن المصري الذي يتمتع بجودة عالمية ساهمت فى حصول المزارع على افضل وأعلى سعر خلال الموسم الماضي.

و اوضح الدكتور يوسف عطا الله عن أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكراً، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية، كما أشار إلى الاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة، وأكد علي ضرورة الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة وجري حوار مفتوح مع الحاضرين حول النهوض بمحصول القطن والاستفسارات عن الصنف الجديد وكيفية التعامل معه طوال موسم النمو.