حكاية مائدة أهل الطائف مع رسول الله في شهر رمضان

بدأت حكاية مائدة الرحمن بدأت ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍلنبى ﻣﺤﻤﺪ صلى ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﺃﻗﺎﻡ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﻢ ﻟﻪ فى ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻟﻬﻢ ﻭجبتى ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﻣﻊ سيدنا ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ، ﻭﺗﺒﻊ ﺧﻄﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ، ﻓﺄﺳﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ‏«ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ» ﻟﻴﻔﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻮﻥ.

وكان هارون الرشيد يقيم موائد الإفطار في حدائق قصره, وكان يتجول متنكراً بين الموائد, يسأل الصائمين عن رأيهم في جودة الطعام وأنواعه ومدى كفايته حتى يعرف ما يحتاجه الفقراء وعابري السبيل ليكمل به مائدة الرحمن فى اليوم التالي .

وحول تاريخ موائد الرحمن فى مصر ، إن أحمد بن طولون يعتبر هو أول من أقام مائدة رحمن فى مصر، حيث كان يجمع كبار التجار والوجهاء وكبار المسئولين في أول شهر رمضان ويلقى عليهم خطبة يذكرهم بإقامة مائدة الرحمن كما يذكرهم بالإحسان والبر للفقراء والمساكين ،و كان يأمر بإقامة موائد الإفطار للصائمين طوال شهر رمضان ويقدم فيها أشهى الأطعمة.

و فى عصر الدولة الفاطمية أقام موائد خاصة للصائمين سموها (دار الفطرة) ،وكان يحضرها الخليفة الفاطمي في قاعة الذهب بالقصر الشرقي الكبير ، وكانت تُقام خمس مرات فى العام،: في ليالي رمضان، وفي العيدين، والمولد النبوي، وخمسة موالد أخرى هي مولد سيدنا الحسين والسيدة فاطمة والإمام علي والحسن والإمام الحاضر ، أما فى عهد الملك فاروق فقد انتشرت الموائد الملكية، وإذا جاء رمضان مدت موائد الرحمن فى ساحة قصر عابدين طوال ليالى الشهر استعدادًا لاستقبال العمال والفلاحين وعموم الشعب االمصرى الذين كانوا يشاركون الملك فى مآدب الإفطار ويستمعون معه إلى آيات الذكر الحكيم من كبار القراء.

وفى عام 1967 تم إنشاء بنك ناصر الاجتماعي ليشرف على تمويل موائد الرحمن من أموال الزكاة، وكانت هناك مائدة تُقام بجوار الجامع الأزهر وهي أكبر مائدة إفطاروتكفي لـ 4000 صائم ، وتستمر الموائد التي تعد متنفسا جيدا للفقراء وعابري السبيل لتناول طعام الإفطار في جو روحاني وتجمع يشهد جلوس المصريين بكل طوائفهم على مائدة واحدة.