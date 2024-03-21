رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب علوم مائدة إفطار جماعي

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، طلاب المستوى الأول بقسم النبات كلية العلوم حفل الإفطار الجماعي، وذلك من منطلق خلق بيئة أسرية وأجواء رمضانية بين الطلاب، بحضور كلا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور ضياء رضوان رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتور بسام أبو النصر المشرف على طلاب المستوى الأول، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب النعماني، عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب من كلية العلوم، وفرحته الغامرة لتواجده ومشاركته الإفطار في هذه الأجواء الرائعة، وحرصه الدائم على التواصل معهم والاستماع إليهم، وتعزيز الروح الأسرية بين كافة قيادات الجامعة وبين أبنائهم الطلاب، مشيدًا بمجهودات الكلية ، وسعيها الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

وأكد الدكتور حازم المشنب، أن إقامة الافطار الجماعي يأتي في إطار غرس روح الألفة، وتعزيز التواصل بين قيادات الجامعة وطلابها، حيث أن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل فيما بينهم، مما يسهم فى التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة، مشيراً إلى أن طلاب الكلية من المستوى الأول قاموا بتجهيز الإفطار بأنفسهم كنوع من المحبة والتقدير، حيث شارك بالافطار 100 طالب وطالبة.