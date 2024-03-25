سعر الريال السعودي في البنوك والمصارف اليوم

يستمر الاقبال على عمرة شهر رمضان المبارك يزداد بالتزامن مع النصف الثاني من شهر الصيام الفضيل، وبالتالي تزداد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل شبه يومي.

ونستعرض سعر الريال السعودي في البنوك والمصارف العاملة في مصر أمام الجنيه وفق أخر تحديث قامت به عبر موقعها الإلكتروني..

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.397 للشراء و12.433 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.404 للشراء و12.436 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.401 للشراء، و12.433 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.388 للشراء، و12.436 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.407 للشراء، و12.452 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.350 للشراء، و 12.433 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة 12.337 للشراء، و12.425 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامى 12.431 للشراء، و12.458 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولي 12.412 للشراء، و 12.439 للبيع.

سعر الريال السعودي في HSBC اتش اس بى سى 12.400 للشراء، و12.420 للبيع.

سعر الريال السعودي QNB في الأهلي 12.399 للشراء، و12.426 للبيع.

سعر الريال السعودي في (CIB) البنك التجاري الدولي 12.348 للشراء، و12.437 للبيع.

سعر الريال السعودي في NBK بنك الكويت الوطني 12.320 للشراء، و12.44 للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدى أجريكول 12.302 للشراء، و12.430 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 12.253 للشراء، و12.410 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.230 للشراء، و12.440 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 12.078 للشراء، و12.426 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 11.990 للشراء، و 12.427 للبيع.