أسلحة منتخب كرواتيا صداع في رأس حسام حسن قبل صدام نهائي كأس العاصمة

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب كرواتيا على ملعب استاد مصر المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدور النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويفكر حسام حسن مدرب الفراعنة، منذ تأهل المنتخب الكرواتي للمباراة النهائية بالبطولة، في الوقوف على التشكيله الأساسية التي ستخوض اللقاء، بغرض وقف عناصر الخطورة للخصم.

أسلحة منتخب كرواتيا

ويعد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد من أبرز اللاعبين في قائمة المنتخب الكرواتي لما قدمه اللاعب في مسيرته مع المنتخب والميرنجي وحصده العديد من البطولات بخلاف حصوله على الكرة الذهبية.

كما يعد لاعب الوسط ماتيو كوفازيتش والمدافع جوسكو جفارديول لاعبا مانشستر سيتي من العناصر المميزة في قائمة كرواتيا لمواجهة مصر.

و تضم كتيبة كراوتيا المدافع الصلب صاحب الـ 34 عاما دوماجوف فيدا، لاعب أيك أثينا اليوناني الحالي، وبروزوفيتش لاعب وسط النصر السعودي الحالي وإنتر ميلان الإيطالي السابق.

موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة الإدارية

وسيكون موعد مباراة منتخب مصر القادمة في نهائي كأس عاصمة مصر، أمام كرواتيا، يوم الثلاثاء المقبل 26 مارس 2024 على ملعب إستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا لبطولة كأس العاصمة الإدارية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة في كأس عاصمة مصر

وتمتلك شبكة أون تايم سبورت حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس عاصمة مصر الودية

