جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024، إذ سنكون على موعد العديد من المباريات في الأجندة الدولية للمنتخبات حول العالم بفترة التوقف الدولي التابع للفيفا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة

تنزانيا X مونغوليا – الساعة 3 عصرًا

مدغشقر X رواندا – الساعة 3 عصرًا

إذربيجان X بلغاريا – الساعة 6 مساء

قبرص X صربيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الجبل الأسود X مقدونيا الشمالية – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

السويد X ألبانيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

جزر القمر X أنجولا – الساعة 8 مساء

غينيا X برمودا – الساعة 9 مساء

الرأس الأخضر X غينيا الإستوائية – الساعة 9 مساء

بوليفيا X أندورا – الساعة 11 مساء

السودان X غينيا بيساو – الساعة 12 صباحًا

مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

شبيبة الساورة X مولودية الجزائر – الساعة 4:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 1

نادي بارادو X نجم بن عكنون – الساعة 4:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 2

مباريات اليوم في كأس المغرب

وداد تمارة ضد الراسينج الرياضي - 12:00 مساء

سطاد المغربي ضد المغرب التطواني - 12:00 مساء

الاتحاد الإسلامي الوجدي ضد الفتح الرياضي - 12:00 مساء