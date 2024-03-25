الأسهم الآسيوية ترتفع واليابان تحذر من ضعف الين

ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون ألا تعرقل بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع توقعات خفض أسعار الفائدة في حين أن خطر تدخل العملة من اليابان أوقف هبوط الين في الوقت الحالي.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ في فبراير ، مما سيبقي الوتيرة السنوية عند 2.8٪. أي شيء أعلى سيعتبر انتكاسة للآمال في خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو.

يتم إغلاق العديد من الأسواق لعيد الفصح يوم الجمعة ، عندما يحين موعد إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ، لذلك سيتعين على رد الفعل الكامل الانتظار حتى الأسبوع المقبل.

كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متشائما بما فيه الكفاية الأسبوع الماضي لترك العقود الآجلة مما يعني وجود فرصة بنسبة 74٪ لتخفيف يونيو، ارتفاعا من 55٪ في الأسبوع السابق.

سيشارك باول في مناقشة خاضعة للإشراف في مؤتمر سياسي يوم الجمعة ، بينما يظهر محافظا بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وكريستوفر والر هذا الأسبوع.

أوروبا لديها اختبارات التضخم الخاصة بها مع بيانات أسعار المستهلك من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا ، قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الشامل للاتحاد الأوروبي في 3 أبريل.

يجتمع البنك المركزي السويدي يوم الأربعاء ومن المتوقع عموما أن يبقي أسعار الفائدة عند 4.0٪ ، على الرغم من أن التيسير المفاجئ من قبل البنك الوطني السويسري (SNB) الأسبوع الماضي جعل الأسواق تتوقع بيانا متشائما.

كانت التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض على مستوى العالم بمثابة نعمة للأسهم، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 10٪ تقريبا لهذا العام حتى الآن. في وقت مبكر من يوم الاثنين، تم تداول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك دون تغيير يذكر.

مؤشر MSCI الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1٪ ، إلى أقل بقليل من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر.

مؤشر نيكاي الياباني انخفض بنسبة 0.4٪ ، بعد أن ارتفع بنسبة 5.6٪ الأسبوع الماضي إلى ذروة جديدة على الإطلاق مع ضعف الين.

في حين بدا بنك الاحتياطي الفيدرالي متشائما الأسبوع الماضي ، إلا أنه لم يكن وحده ، حيث قام البنك المركزي السويسري (SNB) بالفعل بخفض أسعار الفائدة بينما غادر بنك إنجلترا (BoE) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) الأسواق بحثا عن التيسير من يونيو فصاعدا.

كما فاجأ بنك الشعب الصيني الأسواق يوم الجمعة بالسماح لليوان بالانخفاض متجاوزا 7.2 للدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر وسط حديث عن أنه من المقرر أن يخفف السياسة بشكل أكبر.

اليابان عظام الفك الين

"نعتقد أن انتعاش الدولار يعكس الموقف الأكثر تشاؤما للبنوك المركزية الكبرى الأخرى - ولا سيما البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا" ، قال جوناس جولترمان ، نائب كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس.

وأضاف أن "القرار الواضح الذي اتخذه بنك الشعب الصيني بالسماح للرنمينبي بالضعف بشكل حاد أضاف إلى النبرة الإيجابية الإجمالية للدولار". "بشكل عام ، يتجه الدولار إلى فترة عطلة عيد الفصح بقوة في المقدمة ، ومن المرجح أن تحافظ البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المستمرة على هذا النحو."

حتى التحول بعيدا عن السياسات فائقة السهولة من قبل بنك اليابان (BOJ) لا يمكن أن يؤثر على الدولار ، حيث افترض المستثمرون أنها لم تكن بداية سلسلة من الارتفاعات والعقود الآجلة تعني معدل 20 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام.

يوم الاثنين ، استقر الدولار عند 151.30 ين ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.6 ٪ الأسبوع الماضي إلى ذروة عند 151.86. الأسواق حذرة من اختبار 152.00 لأن هذا هو المستوى الذي جذب التدخل الياباني في الماضي.

في الواقع، حذر أكبر مسؤول في العملة، اليابانية يوم الاثنين من أن الضعف الحالي للين لا يعكس الأساسيات وأن التحركات المفرطة غير مرحب بها.

استقر اليورو عند 1.0808 دولار، بعد أن انخفض في أعقاب الفرنك السويسري، بعد خفض سعر الفائدة المفاجئ للبنك الوطني السويسري.

وتراجعت قوة الدولار عن الذهب الذي بلغ 2168 دولارا للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2217.79 دولارا الأسبوع الماضي.

وتعززت أسعار النفط بهجمات أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية، إلى جانب بيانات تظهر انخفاضا في عدد منصات الحفر الأمريكية.

وارتفع خام برنت 21 سنتا إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي 23 سنتا إلى 80.86 دولار للبرميل.