مصرع مندوب شركة أدوية أثناء محاولته إستقلال قطار روسي بطما

لقي مندوب شركة أدوية في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج مصرعه عقب وصوله مستشفى طما المركزي متأثرا بإصابته بكسر بالفخذ الأيسر إثر سقوطه بين رصيف محطة سكة حديد طما وقطار روسي حاول استقلاله أثناء تحركه وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء محاولة "ياسر . ص . ح . م" 47 سنة مندوب شركة أدوية ومقيم بدائرة قسم طهطا إستقلال القطار روسي عادي [ القاهرة – نجع حمادي ] أثناء تحركه من المحطة إختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار مما أدى لإصابته بكسر بالفخذ الأيسر وتم نقله لمستشفى طما المركزي وتوفـي عقب وصوله.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال عم المتوفي "عبد الرحيم . ح . م . م" 61 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .