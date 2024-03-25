"يصل إلى 270 ألف جنيه".. وكيل شيفروليه يعلن تخفيض أسعار "كابتيفا"

أخطرت مجموعة المنصور للسيارات، شبكة موزعيها المعتمدين بتخفيض أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة بداية من اليوم. ويصل مقدار التخفيض الجديد على أسعار شيفروليه كابتيفا إلى ٢٧٠ ألف جنيه.

ضمان الأسعار حتى 15 يونيو

ويضمن “المنصور للسيارات”، الأسعار الجديدة للسيارة شيفروليه كابتيفا حتى 15 يونيو القادم مع رد الفارق للعملاء حال انخفاض الأسعار.

تقدم "المنصور للسيارات"، السيارة الجديدة في فئتين، الأولى Captiva ذات الـ 5 مقاعد، والفئة الثانية Captiva ذات الـ 7 مقاعد، وتظهر السيارة الجديدة بتصميم جذاب وعصري يعكس فلسفة شيفروليه في الجمع بين الأناقة والعملية ويميز مظهرها الخارجي الشبك الأمامي البارز والمصابيح التي تعمل بتقنية LED، والتي تمنحها مظهرًا متطورًا وملفتًا للأنظار، كما تم إجراء تحديثات على Chevrolet Captiva في ناقل الحركة والمحرك والسوفت وير الخاص بالسيارة، وتم تجميعها بتكنولوجيا متقدمة وأعلى مستوى من الأمان والتصميم لتناسب احتياجات العائلات الكبيرة، لاحتوائها على 7 مقاعد أنيقة في صفين ومساحات رحبة تلائم كافة أفراد الأسرة.

يتميز تصميم السيارة الجديدة بإمكانات فريدة ومساحة واسعة، كما توفر أيضا مقصورة واسعة ومريحة تتسع للعائلات والأمتعة بسهولة، مع مقاعد مصممة لتوفير الراحة حتى خلال الرحلات الطويلة، كما تتميز السيارة بتجهيزات داخلية حديثة تشمل نظام ترفيه متطور مع شاشة 10.4 بوصة تعمل باللمس تدعم أحدث وسائل الاتصال وكاميرا 360 درجة لمساعدة السائق والتوافق مع الأجهزة الذكية، مما يضمن راحة وترفيه الركاب.

حرصت شيفروليه على الاهتمام بمستوى أداء السيارة الجديدة، لتقدم Chevrolet Captiva بمحرك يتناسب مع متطلبات القيادة اليومية ويحقق توازنًا جيدًا بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، وتصميم شاسيه متطور، لتقدم كابتيفا تجربة قيادة مستقرة ومريحة لسيارات، خاصة على الطرق الوعرة، كما تتضمن Chevrolet Captiva أيضا مجموعة من أحدث تقنيات السلامة وأنظمة الأمان النشطة التي تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وبرامج التحكم الديناميكي في الاستقرار، ووسائد هوائية متعددة النقاط، مما يجعلها خيارًا آمنًا للعائلات.

أسعار شيفروليه كابتيفا بعد التخفيضات

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة للسيارة شيفروليه كابتيفا.

الفئة الأولى “5 مقاعد” أصبح سعرها مليون و470 ألف جنيه بدلاً من مليون و730 ألف جنيه بمقدار انخفاض 260 ألف جنيه.