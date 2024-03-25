انتصار:" زهقت من الرجالة.. وسبب خلافها مع كاملة أبو ذكرى"

ظهرت الفنانة “انتصار” ضيفة فى حلقة برنامج "على المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، وكشفت عن أسباب خلافاتها فى الوسط الفنى.

سبب خلافها مع المخرجة كاملة أبوذكرى:

تحدثت الفنانة “انتصار” عن سبب خلافها مع المخرجة “كاملة أبو ذكري” ، قائلة: "أتمني إن المخرجة كاملة أبو ذكري متتكلمش كتير في البرامج لأنه مش صح، مينفعش كل شوية تطلع على الناس لأني محبتش إنها عملت كدا، وبراحتها متشتغلش معايا تاني".

وأضافت: "إنت مخرجة كبيرة ليكي اسم مينفعش البرامج تستغلك، وتطلعي تتكلمي عن زملائك وحش، لأنك من أهم المخرجين الموجودين في الشرق الأوسط، وانا بحبها جدًا لأنها صاحبتي".

الحب فى حياة انتصار:

تحدثت الفنانة “انتصار” بعفوية عن الحب والرجال فى حياتها: "كنت مرغوبة من الرجال طول الوقت، ولكن اكتفيت وزهقت.. وعمري ما بخاف إني أكون مرغوبة أو لأ، وممكن لو أعجبت برجل أروح أقوله، والحب ملوش مكان ولا وقت، وفي اللحظة دي الكون كله بيكون ساكت احترامًا لهذه اللحظة".

وأشارت: “ودايمًا الراجل اللي بيحبك بيتكلم عنك ورا ضهرك حلو، وآخر مرة حبيت فيها كانت من وقت طويل.. والحب بيغير الحياة بتحسي إن الأكل له معنى واللبس له معنى ودولابك اللي في البيت له معنى”.

سبب تصريحاتها عن نيللى كريم:

كشفت الفنانة “انتصار” عن سبب تصريحاتها عن تعليم التمثيل لـ"نيللي كريم" في مسلسل "ذات"، قالت: "أنا قولت كدا عشان باسم سمرة طلع وقال في لقاء، وقال إني أنا وانتصار علمنا نيللي كريم التمثيل، وأنا اتزنقت في لقاء بعدها على طول، وقولت ساعتها مكنش يقصد هو كان قصده إنه في الفترة دي كنا بنمثل بقالنا فترة طويلة، وهي حينها كانت راقصة شاطرة، كانت بتلعب باليه حلو جدًا، وعجبني ساعتها إن نيللي كريم مردتش خالص واحترمتها جدًا".