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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لو زهقتي من اللحمة والدجاج| حضري طاجن السمك بالفريك لفطار غدًا

طاجن السمك بالفريك
طاجن السمك بالفريك

طاجن السمك بالفريك من الأطباق التي يمكنك تحضيرها لإفطار رمضان، إذا شعرت بالملل من اللحوم والدجاج التي تقدميه طوال الشهر، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بسهولة لفطار لذيذ وسريع.

 

طريقة عمل طاجن السمك بالفريك

المكونات
 

3كوب فريك


نصف كيلو سمك فيلية


ملح


3فصوص ثوم مفروم


ملعقة كمون


عصير 2  ليمون


واحدة من الفلفل الحامي


كوب عصير طماطم اختياري


3كوب ماء

 

طريقة التحضير 

يخلط الثوم مع الكمون و الملح والليمون


ثم يتبل السمك بالتتبيلة ويشوح في طاسة بها زيت


دون تقليب حتي يأخذ لون من الجنب


ثم يقلب على الجانب الأخر يأخذ لون


ثم حضري إناء وضعيه على النار ثم ضعي  الفريك في سمن و يقلب جيدا و يضاف ملح وفلفل اسود


ثم ضعي 3 أكواب الماء للفريك أو شوربة يترك حتي الغليان ويتشرب


نهدي النار و توضع الشياطة


ثم ضعي السمك في طاجن


ثم ضعي الفلفل


ثم ضعي الفريك


ثم ضعي عصير الطماطم ويدخل الفرن يأخذ لون


ويقدم مع السلطة والطحينة

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