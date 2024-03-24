لو زهقتي من اللحمة والدجاج| حضري طاجن السمك بالفريك لفطار غدًا

طاجن السمك بالفريك من الأطباق التي يمكنك تحضيرها لإفطار رمضان، إذا شعرت بالملل من اللحوم والدجاج التي تقدميه طوال الشهر، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بسهولة لفطار لذيذ وسريع.

طريقة عمل طاجن السمك بالفريك

المكونات



3كوب فريك



نصف كيلو سمك فيلية



ملح



3فصوص ثوم مفروم



ملعقة كمون



عصير 2 ليمون



واحدة من الفلفل الحامي



كوب عصير طماطم اختياري



3كوب ماء

طريقة التحضير

يخلط الثوم مع الكمون و الملح والليمون



ثم يتبل السمك بالتتبيلة ويشوح في طاسة بها زيت



دون تقليب حتي يأخذ لون من الجنب



ثم يقلب على الجانب الأخر يأخذ لون



ثم حضري إناء وضعيه على النار ثم ضعي الفريك في سمن و يقلب جيدا و يضاف ملح وفلفل اسود



ثم ضعي 3 أكواب الماء للفريك أو شوربة يترك حتي الغليان ويتشرب



نهدي النار و توضع الشياطة



ثم ضعي السمك في طاجن



ثم ضعي الفلفل



ثم ضعي الفريك



ثم ضعي عصير الطماطم ويدخل الفرن يأخذ لون



ويقدم مع السلطة والطحينة