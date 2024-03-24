السنغاليون يدعون إلى السلام خلال التصويت بعد أشهر من السياسة الفوضوية

عانى السنغاليون شهورا من السياسة الفوضوية التي شابتها أعمال عنف ووفيات واعتقالات جماعية، والمتوقع أن يشاركوا في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، لاختيار الرئيس الجديد.

ودعا بعض الناخبين إلى الهدوء والسلام، في هذه العقبة الأخيرة لانتخاب الرئيس الخامس الذي سيحل محل ماكي سال المنتهية ولايته.

ويدلي السنغاليون، بأصواتهم في ندياغانياو وهي بلدة صغيرة يسكنها مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي أحد المتنافسين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية.

وكانوا يدلون بأصواتهم في سباق رئاسي محتدم شابته أشهر من الاضطرابات التي هددت الديمقراطية في واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقرارا.

كانت الانتخابات تجري بعد الكثير من عدم اليقين في أعقاب جهود الرئيس ماكي سال الفاشلة لتأجيل تصويت 25 فبراير حتى نهاية العام ثم الإعلان عن عفو مفاجئ عن السجناء السياسيين.

كان سكان ندياغانياو يأملون فقط في السلام في أمتهم.

قال الناخب المحلي عبد الله ضيوف، «أريد السلام للجميع، أريد أن يصنع الجميع السلام حتى نتمكن من التصويت بسلام، هذا البلد هو كل بلدنا والنصر هو انتصار السنغال، أريد ألا تكون هناك مشاكل، وأريد أن تسير الانتخابات بسلاسة".

وأفرج عن شخصيتين بارزتين من المعارضة من السجن الأسبوع الماضي وسط احتفالات مبتهجة.

وانتخابات الأحد هي رابع انتقال ديمقراطي للسلطة في السنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

كما أنه أول تصويت بدون شاغل للاقتراع منذ فرض حدود زمنية ولا يوجد مرشح واضح بين المرشحين ال 19 ، بما في ذلك امرأة واحدة.

ويأتي الاقتصاد في طليعة مخاوف العديد من الناخبين السنغاليين الذي تعرض لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مدفوعا جزئيا بالحرب في أوكرانيا.

تنتشر البطالة بين شباب البلاد على نطاق واسع، مما يدفع الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات خطيرة بحثا عن وظائف في الغرب.