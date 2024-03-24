رد فعل إلهام شاهين على حلق شعر ابنة شقيقتها في إمبراطورية ميم| بكيت معاها وعليها

شهدت حلقة اليوم من مسلسل إمبراطورية ميم الأحداث الهامة وكان أبرزها قيام مايا بحلق شعرها اعتراضًا على عقاب والدها لها، المشهد الذي أثر على نفسية الفنانة إلهام شاهين، كما هنأت ابنة شقيقتها على هذا المشهد المؤثر.





مايا تحلق شعرها في إمبراطورية ميم

رد فعل إلهام شاهين على مشهد حلق شعر ابنة شقيقتها في إمبراطورية ميم

كتبت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام منشور تعبر فيه عن مدى تفاخرها بإبنة شقيقتها الفنان إلهام صفي الدين والتي تجسد دور "مايا" في المسلسل، لتقدم مشهد أثر كثيرًا على المشاهد بسبب حلق شعرها، وعلقت إلهام: " لم اصدق ما فعلته مايا في حلقة اليوم من إمبراطورية ميم.. الحلقة ١٤ وجعت قلبي جدا.. بكيت معاها وعليها.. إلهام الصغيرة نفس جنان إلهام الكبيرة بالفن.. وممكن تعمل أي شيء لتنتصر للشخصية التي تعيشها بكل صدق ".

وتابعت: " حقيقي مش سهل على أي فنانه أن تحلق شعرها حقيقي بهذا الشكل من أجل مصداقية دور.. برافو إلهام الصغيرة.. تفوق بإمتياز.. الناس كلها بتهنيني.. مبروك عليكي هذا النجاح الذي تستحقيه".





وعن رأي إلهام شاهين في المسلسل: " مسلسل إمبراطورية ميم جمع الأسرة كلها حول الشاشة فيه كل مشاكل الأسر المصرية مع ولادها.. مسلسل إجتماعي فيه مشاعر إنسانية ومشاكل يومية في قالب كوميدي جميل.. مبروك لكل من شارك في هذا المسلسل الجميل ".





أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة ١٤

وكانت قد بدأت الحلقة، بعتاب مختار أبو المجد لابنته "مايا" التي ذهبت لمحل مي (حلا شيحة)، وقامت بأعمال بلطجة وكسرت زجاج المحل، وطلبت من حلا شيحة الابتعاد عن والدها، ولكن والدها ينهرها ويعنفها لفظيًا ويحرمها من المصروف لمدة شهر والذهاب للتمرين بالنادي، لتقوم مايا بحلق شعرها ع الزيرو وتبكي وتنهار نفسيًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.