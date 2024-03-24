تخفيض رسمي على سيارات أوبل يصل إلى نصف مليون جنيه

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات أوبل موديل 2024.

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن المنصور للسيارات، انخفاضاً في أسعار سيارات أوبل كروس لاند موديل 2024، وأوبل موكا موديل 2024، وأوبل جراند لاند "فيس ليفت" موديل 2024.

ويصل مقدار الانخفاض الجديد في أسعار سيارات أوبل موديل 2024 وفقاً للقائمة الجديدة إلى 525 ألف جنيه.

أوبل موكا

ضمان أسعار أوبل

كما أعلن وكيل علامة أوبل عن ضمان الأسعار حتى 15 يونيو القادم مع رد الفارق للعملاء حال انخفاضها.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية مقارنة شاملة بين الأسعار القديمة والجديدة لسيارات أوبل ومقدار الفارق بينهما

مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات أوبل

الموديل السعر القديم السعر الجديد التخفيض أوبل كروس لاند توب لاين مليون و849990 جنيه مليون و549990 جنيه 300 ألف أوبل موكا GS LINE 2 مليون و99990 جنيه مليون و749990 جنيه 350 ألف أوبل جراند لاند +HL 2 مليون و349990 جنيه مليون و949990 جنيه 400 ألف أوبل جراند لاند +TL 2 مليون و599990 جنيه 2 مليون و74990 جنيه 525 ألف

ويأتي التخفيض الجديد كمبادرة من وكيل علامة أوبل "المنصور للسيارات"، عقب انهيار السوق السوداء للعملة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف، وكذلك في ظل توافر العملة الصعبة نتيجة صفقة رأس الحكمة.

جدير بالذكر أن شركة المنصور للسيارات، قد أعلنت عن تخفيض أسعار سيارات أوبل، وشيفروليه، وإم جي اليوم.

وتشهد أسعار السيارات في مصر تراجعاً كبيراً، خلال الأيام القليلة الماضية، واختفت تماماً ظاهرة الأوفر برايس من على جميع الموديلات المتوافرة في السوق المحلية.