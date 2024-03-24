حسن مالك يواجه والده الصباح زعيم الحشاشين

في ظهور مميز له بالحلقة الـ14 من مسلسل الحشاشين الذي يُعد أضخم الإنتاجات في تاريخ الدراما المصرية، يقدم حسن مالك دور الحسين الابن الأكبر لحسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين الذي يقوم بدوره النجم كريم عبد العزيز، وهو الابن الذي بدأ تمرده على سطوة ابيه منذ أن كان طفلاً، وأبعده الصباح عن قلعة ألموت لينشأ بعيداً عن أمه وتحت رقابة أتباع والده، بهدف أن يشتد عوده ويصبح قادراً على خلافة والده الداهية.

وفي لقائه الأول بوالده بعد هذه الغيبة، يظهر حماس الحسين في خلافة والده بزعامة الطائفة، بينما تظهر نوايا الصباح في التضحية بابنه ليكون أحد الفدائيين بالطائفة، والذين يكون مصيرهم الموت، وذلك ليضرب به مثلاً في التضحية، إضافة لعدم تأكده من صلاحية الحسين لخلافته، وهو ما يجهز للصراع بين الأب القاسي والابن الساعي للسلطة في الحلقات المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للطائفة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة. المسلسل بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وبمسلسل الحشاشين، يسجل حسن مالك مشاركته الرابعة في موسم الدراما الرمضانية بعد دوره في لعبة النسيان (2020)، وخلي بالك من زيزي (2021)، ورشيد (2023). وخلال العام الماضي شارك في فيلم آل شنب للمخرجة آيتن أمين، والذي استضاف عرضه العالمي الأول مهرجان الجونة السينمائي، وخلال صيف 2023 كان حسن مالك أحد أبطال فريق كرة فيلم كرة القدم المطاريد.

سبق هذا مسلسل الدراما النفسية اتزان، ومسلسل بيمبو إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.