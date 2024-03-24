رمضان في السينما المصرية ضمن الليالي الثقافية بالفيوم

شهد ميدان السواقي بالفيوم، ليلة جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

عرض فني لفرقة الفيوم للإنشاد الديني ضمن ليالي رمضان بميدان السواقي

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الفيوم للانشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، قدمت خلاله باقة متنوعة من الابتهالات والأغنيات الدينية منها المسك فاح، صلى الله علي محمد، أعقبها عرض فني لفرقة المنوفية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمد أحمد تعيلب، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات التراثية الطربية والرمضانية منها "رمضان كريم، مستنياك، القلب يعشق كل جميل، آه يا أسمراني اللون، امتي الزمان يسمح يا جميل، يا ليل العاشقين، وميدلي لأغنيات وردة، ماتحاسبنيش".

تنظم الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وبحضور عدد من مثقفي وأهالي الفيوم، والإعلاميين، وتستمر الفعاليات يوميا بميدان السواقي حتى 17 رمضان وتتنوع على مدار الأيام المقبلة. ويواصل الفرع برنامجه المركزي، بليلة رمضانية ثقافية وفنية، بمكتبة الطفل والشباب بسنورس تضمنت ندوة بعنوان "رمضان في السينما المصرية " شارك فيها كل من الأديب أحمد طوسون، والأديب أحمد قرني.

استهل "طوسون" حديثه بأن شهر رمضان الفضيل لم يحظ باهتمام سينمائي يتناسب مع أهميته، بينما نجد الأغنية أولت اهتماما كبيرا بشهر رمضان والترحيب به وطقوسه ووداعه، وكذلك الحال بالطبع في الأناشيد الدينية، كذلك الأمثال الشعبية كثير منها في ثقافات الشعوب العربية والإسلامية تناولت الصوم والشهر الفضيل، ولكن نجد أن السينما لم تخصص من إنتاجها أفلاما دينية عن الشهر الفضيل وأثره، أو انعكاس الصيام وعاداته بصورة واضحة في الأعمال السينمائية، أو ربطت الأفلام التي تناولت انتصارات كبرى في التاريخ العربي والإسلامي حدثت خلال شهر رمضان، ودوره في هذه الانتصارات.

وأضاف "قرني" حول تجلي مظاهر الاحتفال برمضان وتفاصيل بهجة مائدة الإفطار، وانتظار أذان المغرب وتعليق الزينة في الشوارع، وطبلة المسحراتي في مشاهد عديدة في السينما المصرية، ومنها فيلم في بيتنا رجل عن رائعة إحسان عبد القدوس، الذي تدور أحداثه كلها في شهر رمضان بداية من ليلة هروب البطل إبراهيم حمدي، ويذهب لمنزل محيي زميله حيث يعيش طقوش شهر رمضان داخل منزله، أعقبها ورشة فنية من خامات البيئة قدمها مسئولو الفنون التشكيلية بالمكتبة، وتم خلالها تنفيذ مجسم لفانوس رمضان وهلال رمضان من الكرتون والورق والفوم الملون، واختتمت الفعاليات بعرض فني مميز لفرقة عرب الفيوم البدوية، والتي قدمت خلاله باقة من الأغنيات البدوية التراثية.