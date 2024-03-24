عضو بالعائلة المالكة البريطانية يكشف سر عن مرض تشارلز

قال بيتر فيليبس ابن شقيقة ملك بريطانيا، الأحد، إن الملك تشارلز "محبط" من وتيرة تعافيه من السرطان، ليصبح أول عضو في العائلة المالكة يتحدث بالتفصيل عن حالة الملك.

ويأتي هذا الحديث عما يشعر به الملك بعد أن أعلنت أميرة ويلز كيت يوم الجمعة أنها تخضع لعلاج كيماوي وقائي بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان.

وقال فيليبس، أكبر أحفاد الملكة الراحلة إليزابيث الثمانية وابن الأميرة آن، لتلفزيون "سكاي نيوز" أستراليا، إن الملك محبط لأن تعافيه يستغرق وقتا أطول مما يريد.



وأضاف: "هو محبط لأنه لا يستطيع المضي قدما والقيام بكل ما يريد"، مشيرا إلى أنه رغم إدراكه لاستغراق التعافي بعض الوقت، فإنه حريص على العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقالت ملكة بريطانيا كاميلا إن زوجها تشارلز في حالة "جيدة جدا"، وذلك خلال استقبالها الحشود في زيارة لأيرلندا الشمالية يوم الخميس.

وتواجه العائلة الملكية البريطانية أوقاتا صعبة، بعد إعلان عدد من أفرادها إصابتهم بالسرطان، وذلك بشكل متتالٍ، على مدار شهرين فقط.

في شهر يناير الماضي، اكتشفت دوقة يورك سارة فيرغسون البالغة من العمر 64 عاما، إصابتها بسرطان الجلد أثناء علاجها من سرطان الثدي.في 5 فبراير الماضي، أعلن قصر باكنغهام عن تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بأحد أنواع السرطان وخضوعه حاليا للعلاج، ولكن يُعتقد بأن السرطان قد اكتُشف في مراحله الأولى.مارس الحالي، إصابة الأميرة كيت ميدلتون بالسرطان وبدء رحلة العلاج الكيميائي الوقائي.