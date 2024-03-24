الألعاب النارية تُرعب المصريين فى الشهر الفضيل



تحرك برلمانى.. وحملات مكبرة.. منافذ تهريب بلا رقابة

حرائق وإصابات بالجملة.. وفقء العيون أبرز تداعياتها





«الألعاب النارية» تحول استخدامها من مجرد لعبة بسيطة كمصدر للفرحة والبهجة لدى الأطفال فى المناسبات وخصوصًا فى الأعياد، إلى ظاهرة صاخبة ومؤذية تثير الهلع والقلق، وأدت إلى وقوع عدة حوادث وكوارث، خلال الأيام الماضية، إصابات فى العين واندلاع حرائق وتحطيم زجاج النوافذ والسيارات.

يرى العديد من المواطنين أن استخدامها بهذا الشكل المفزع يعكر فرحة وصفو الشهر الكريم، وسط مطالبات شعبية وبرلمانية بتكثيف الحملات الأمنية وإحكام الرقابة على منافذ التهريب التى تسمح بإدخال تلك الكميات الضخمة من الألعاب النارية غير المرخصة التى تمثل خطرًا داهمًا على المصريين.

تسببت الألعاب النارية فى اندلاع حريق هائل فى منزل بشبرا، وأنقذت العناية الإلهية قاطنى العقار من كارثة محققة بعد تعالى ألسنة اللهب وتصاعد الأدخنة، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع ضحايا أو إصابات، وتبين أن النيران اشتعلت نتيجة إلقاء الأطفال للألعاب النارية واشتعلت النيران فى الأثاث والأجهزة الكهربائية.

وفى واقعة أخرى شهدتها منطقة البساتين بالقاهرة..أصيب طفل بفقء عينه نتيجة إلقاء شاب شمروخ من الألعاب النارية تجاه الضحية، ما أدى إلى إصابته بفقد إحدى عينيه وتم نقله إلى المستشفى وبإجراء الكشف الطبى عليه تبين أن الواقعة أدت إلى فقء فى العين، كارثة أخرى شهدتها منطقة القطامية إثر قيام عدد من الصبية بإلقاء الألعاب النارية داخل شقة فى القطامية بالقاهرة، وتم تداول الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى، بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 طلاب وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وأرشدوا عن مصدر شرائهم للألعاب النارية من إحدى السيدات، تم ضبطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، بشكاوى عدة للمواطنين من انتشار واسع ومرعب لظاهرة الألعاب النارية خاصةً مع بدء شهر رمضان الكريم، ما يُشكل خطورة داهمة على المارة وعلى الأطفال، وينتج عنها إصابات بالغة للأطفال على وجه الخصوص، ودوى أصوات الشماريخ والضوضاء والضجيج الذى ينتج نتيجة استخدام الأطفال والشباب للألعاب النارية بشكل صاخب وصارخ فى الشوارع والحواري، إضافة إلى المخاوف من أخطارها على سلامة الأطفال، بما فى ذلك الحروق والجروح والكسور، ويمكن أن تنفجر الألعاب النارية بشكل غير متوقع أو أن تسبب حرقًا عندما يتم التلاعب بها بطريقة غير صحيحة، وقد تسبب أيضًا إصابات ناجمة عن الانفجارات والشظايا المتطايرة، وسط مناشدات للأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود والحملات لاستهداف المحلات والتجار القائمين على بيع الألعاب النارية.

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكثفة على مستوى المحافظات، لضبط تجار الألعاب النارية والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامي، تحريز آلاف القطع فى مداهمات أمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، فى الشرقية تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مالك محل لعب أطفال، تخصص نشاطه فى الاتجار بالألعاب النارية، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم لاتجاره فى الألعاب النارية، وبحوزته قرابة 250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط مسجل خطر يتاجر فى الشماريخ والألعاب النارية، وعثر بحوزته على 72 ألف قطعة ألعاب نارية، وتم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامى عن طريق إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه، وأرشد عن مخزن «مستأجر» لتخزين الألعاب النارية كائن بدائرة مركز شرطة إسنا، وعُثر بداخله على 27 ألف قطعة ألعاب نارية.

فى الإسكندرية تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط ضبط عاطلين- لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، فى واقعتين مختلفتين وبحوزتهما 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن انتشار الألعاب النارية فى شوارع مصر تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

ولفت النائب، فى طلب الإحاطة، إلى أنه منذ أيام تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة والجيزة من ضبط شخصين أحدهما بمحافظة القاهرة وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية «مختلفة الأحجام»، بينما الآخر فى نطاق الجيزة وبحوزته 400 ألف قطعة ألعاب نارية، ليصبح مجموع المضبوطات مليونًا و400 ألف قطعة، منوها من مخاطر هذه الظاهرة الجسيمة التى يمكن أن تسبب كوارث لا يحمد عقباها حيث يقوم الصبية بإطلاقها فى مناطق ذات كثافة سكانية عالية أو قرب المباني، فإنها يمكن أن تؤدى إلى حرائق كبيرة وتلحق أضرارًا جسيمة.

