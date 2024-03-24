الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتدمير مركز المراقبة الأوكراني

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لقيام وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز المراقبة الأوكراني الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر.

وتظهر المشاهد عملية استهداف مركز المراقبة الأوكراني بواسطة مدفع هاون "2 بي 11"، وتحقيق إصابات مباشرة ودقيقة أدت إلى تدميره.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.



وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

5- ادهني العجينة بالزيت وغطيها ثم أتركيها جانباً مدة 4 ساعات لترتاح.

6- اسكبي عجينة بسكويت النشادر في كيس الحلويات وشكّليها في صينية فرن.

7- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر